Театр абсурда
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Театр абсурда

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Не мог бросить в беде "старшего брата": Белорусский дальнобойщик, сбивавший БПЛА, объяснил, почему не считает себя героем

Не мог бросить в беде "старшего брата": Белорусский дальнобойщик, сбивавший БПЛА, объяснил, почему не считает себя героем

Царьград Фото: Belkin Alexey/news.ru/Globallookpress Белорусский дальнобойщик Антон Мацкевич, участвовавший в отражении атаки дронов ВСУ вместе с русскими водителями, заявил, что не считает себя героем, а просто помогал "старшему брату" — России.

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