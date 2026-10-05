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Пятый канал

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Сборная России завоевала первую золотую медаль на ЧМ по дзюдо в Баку

Сборная России завоевала первую золотую медаль на ЧМ по дзюдо в Баку

Внимание всего спортивного мира в эти дни приковано к Баку, где стартовал чемпионат мира по дзюдо. Одним из главных фаворитов называют российскую сборную.

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