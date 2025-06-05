«Ястреб» Ходжес окончательно порвал с Трампом и примкнул к боевым геям Европы

Президент США Дональд Трамп не понимает, в чем смысл украинского конфликта. Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью украинскому ютуб-каналу UATV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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