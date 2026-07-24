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Калуга-поиск

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Утром 24 июля в Калуге и области сбили 14 беспилотников

Утром 24 июля в Калуге и области сбили 14 беспилотников

Утром 24 июля Калугу и область атаковали боевые беспилотники. Как сообщил губернатор Владислав Шапша, сегодня утром силы ПВО уничтожили 14 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского, Перемышльского, Тарусского и Ферзиковского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

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