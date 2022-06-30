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История любви политика и сценариста: Авдотья Смирнова нарушила свое обещание не выходить замуж

История любви политика и сценариста: Авдотья Смирнова нарушила свое обещание не выходить замуж

Российский редактор и сценарист Авдотья Смирнова пообещала себе, что никогда не выйдет замуж после первого развода с искусствоведом Аркадием Ипполитовым, однако, встретив политика Анатолия Чубайса, девушка пересмотрела свои взгляды на жизнь.

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