Не кладите камни в мусорный контейнер: за что могут оштрафовать и почему диван - не ТКО

Жители Крыма регулярно спорят в социальных сетях с коммунальщиками. Одни возмущаются, что после ремонта мешки с мусором неделями лежат возле контейнеров, другие не понимают, почему мусоровоз не забирает ветки после обрезки сада, третьи уверены, что старый диван можно оставить рядом с баками.