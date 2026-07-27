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Крымская газета

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Не кладите камни в мусорный контейнер: за что могут оштрафовать и почему диван - не ТКО

Не кладите камни в мусорный контейнер: за что могут оштрафовать и почему диван - не ТКО

Жители Крыма регулярно спорят в социальных сетях с коммунальщиками. Одни возмущаются, что после ремонта мешки с мусором неделями лежат возле контейнеров, другие не понимают, почему мусоровоз не забирает ветки после обрезки сада, третьи уверены, что старый диван можно оставить рядом с баками.

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