Григорий Лепс рассказал о расставании с невестой

Певец Григорий Лепс уверен, что разлука с любимой не повлияет на их отношения. О романе 62-летнего артиста и 18-летней студентки стало известно в июне, когда они впервые появились вместе на премии МУЗ-ТВ, где Лепс назвал Аврору своей невестой.
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