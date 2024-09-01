В Windows 11 появится ИИ-функция поиска по аудио- и видеозаписям В сборке Windows 11 по...

В Windows 11 появится ИИ-функция поиска по аудио- и видеозаписямВ сборке Windows 11 под номером 27695, которая недавно стала доступна участникам программы предварительной оценки Windows Insider на канале Canary, появились упоминания функции «интеллектуального поиска мультимедиа».