СК возбудил дело после ДТП в центре Москвы

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ), после ДТП с пятью пострадавшими на Никитском бульваре.
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