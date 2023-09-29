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Парламентская газета

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СК возбудил дело после ДТП в центре Москвы

СК возбудил дело после ДТП в центре Москвы

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ), после ДТП с пятью пострадавшими на Никитском бульваре.

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