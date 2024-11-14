Сотрудники регионального УМВД России по Калининградской области и общественники в ходе круглого стола обсудили вопросы противодействия экстремизму

В Общественной палате Калининградской области прошло заседание круглого стола по вопросам реализации Плана межведомственных мероприятий по профилактике радикального поведения молодежи на 2022-2024 годы, а также Плана мероприятий по реализации на территории Калининградской области Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.