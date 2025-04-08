Редчайший ВАЗ-2105 для нужд КГБ с заводским роторным мотором на 140 л.с. появился в продаже

В продаже появился редкий седан ВАЗ-2105, созданный в советское время для нужд КГБ. Владелец оценил свой автомобиль в 4 000 000 рублей, что делает его одним из самых дорогих экземпляров классических «Жигулей» на рынке.
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