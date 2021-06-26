Мужской "шовинизм"на дороге иногда может быть наказуем

Элина МорозоваПолитикаМужской "шовинизм"на дороге иногда может быть наказуем Маргоша Моя приятельница неприятие мужчинами женщин за рулем называет мужским шовинизмом.Вернуться к статье103НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаПоведение на дороге-отражение Общества в целом. Быдломобиль не уступит, не даст перестроится. Крузак уступит и пропустит. Чем самодостаточнее мужчина-тем снисходительнее будет к даме за рулем. Без привязки к цене авто. Последнее время часто бываю на трассе-из одного города в другой. Фуристы-это , как правило, умные и грамотные водители. Никогда не рву обогнать фуру. Будет безопасная возможность-фурист сам даст знать. Всегда поблагодарю. Может, он улыбнется вслед. Мне самой проще пропустить, особенно, если просятся. Иногда поворотник не включат, а пытаются пролезть...Не понимаю. Может, у некоторых водителей не хватило денех на опцию " поворотник"? Если вижу даму за рулем-тут предсказуемо два варианта: 1. Самакупила( бюджет или форт) , как правило, нерешительна и будет тупить.Лучше уступить, но при малейшей возможости сибаса. 2. " Насосала" -куплен папой, братом, мужем- уверена, адекватна. Можно расслабиться и даже получить удовольствие. Не каждый мужик тпк себя ведет-четко, предсказуемо и аккуратно. По мужикам: 1. В усах и кепке-от ексрей до хундая; Тупит отчаянно, но, важно. 2. Быдломобиль-он мечтает " сделать" всех, И чем круче у тебя авто-тем назойливей он будет . Лучше в игнор; ни уступать и не просить. 3. Работяга-от Газель до отечественное овно; ему все должны и все виноваты что он неудачник. 4. Везде успел-дорогие , внедорожники, и респектабельные тачки -уступят, великодушны и аккуратны, рассеяны слегка. 5. Пиздюк-категория " сама купил"- важный и " на дарогеусеравны". Кредит на 40 лет и зануда. " ответишь" за пыль на его ведре.ГусЕнаЧто касаемо моих личных мужчин, то, муж не сядет пассажиром ни ко мне , ни к дочке:" Смерти моей хочИшь? Инфарктмикарда?". Зятья-с ними езжу на заднем сидении. С мужем люблю ездить, он аккуратный и предупредительный. Хоть иногда и ворчу:" старикашка, втопи". На что получаю ответ:" Счас сама штрафы свои оплатишь":)))Сразу скажу что превышения мои не более 5-7 км /час.Nataly)))автомобиль, трусы,телефон средства индивидуального пользования. никогда сама не сяду в чужой автомобиль в свою машину никого за руль не пущу равно как не дам поносить свои трусики не одену никогда чужие тапочки- не стану рыться в чужом телефоне и свой то же не дам для проверок моих контактов. Личная Гигиена основа жизни, она должна быть во всём и всегда)))))ГусЕнаДа ладно. У нас три машины. А трусов у нас побольше:)Natalyэто хорошо, что трусы у тебя не единственные , теперь главное не одеть их все сразу на жопу, садясь за рульГусЕнаПойду, скажу соседу, что иметь Вольво, Рэндж, Q7 и шниву-это негигиенично. :)) А то, блять, держит шниву чтоб мусор выбрасывать и на рыбалку гонять:)))Natalyиметь можешь все что угодно в любых объемах и количествах не гигиенично становится только тогда когда свою вещичку даешь кому то попользоваться будь то трусишки телефончик или машинка не гигиенично неэкологично токсично это когда лезут лапать не только твои личные вещи но и твои психологические границы нарушают лезут в твоё личное пространство. моя вещь не сметь её трогать и меня попрошу ни руками не словами не действиями не лапать прикоснешся - порву как Тузик грелку)))ГусЕнаБред.ГусЕнаЧто касаемо авто-это бред. Держать две-три одинаковые машины в семье-это влажные фантазии быдла. Одна машина-кроссовер, вторая джип ( при наших зимних дорогах), третья для души или работы. Есть " ишачок" -навоз или мусор вывозить никто в здравом уме не станет на авто премиум-класса. Авто-это не роскошь давно уже. Сегодня мне на трассу в другой город-если зима -муж не отпустит на кроссовере, только полный привод и надежность, если мужу по работе перевезти что-то-возьмет ту что вместительней...Если поехать купаться через буераки на чудесное озеро-машину, что не жалко " колеса ломать"....Не, если машино стоит в серванте и отношение-молитва и " пространстао", то эта хня и может иметь место...Тогда и унитазы разные...с мужем. Хотя...муж действительно больше пользуется гостевым, а я рядом со спальней....Сергей ЛепеховНичего удивительного: там, где власть и пропаганда целенаправленно взращивают маргиналов, коими удобно управлять, удобно навязывать нужный образ жизни и в итоге - легко грабить, упомянутый "шовинизм" будет и не только по отношению к женщине за рулём. П.С. Куриц, едущих как бог на душу положит, на дороге действительно встречал, но это единичные случаи...Комментировать
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