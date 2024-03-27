В Евпатории дворникам дадут вторую метлу во вторую руку?

Властями Крыма санитарная уборка города признана недостаточной и требует усиления. Посетивший Евпаторию с инспекцией председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк заявил по итогам осмотра: «Проверил как ведется санитарная очистка в Евпатории, а также качество работы дворников.
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