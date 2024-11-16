Нино считает, что «Зенит» мог бы играть в 1/4 финала Лиги Европы: «Я в этом не сомневаюсь. Все бы выиграли от возвращении российских клубов в Европу»

Вчера «Зенит» проиграл «Фенербахче» (1:2) в товарищеском матче. – Уровень «Фенербахче» намного выше, чем у команд в России? – Болельщики «Фенербахче» постоянно подгоняют и поддерживают команду, поэтому команда выступает очень хорошо.