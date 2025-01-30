Х-хромосома, Мирон и другие: какие необычные имена детям придумали звездные родители

Звезды шоу-бизнеса продолжают улучшать демографию страны. В каких знаменитых семействах в 2025-м грядет пополнение? И почему среди артистов ходит мода на необычные имена для детей? Правда, что Бари Алибасов-младший даже устроил турнир с беременной возлюбленной за право назвать будущего ребенка X-хромосомой? И что в итоге будет написано в свидетельстве о рождении? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».