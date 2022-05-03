«Нетипичные девушки»: представительницы панк-движения с 70-х и до 90-х годов

Эти редкие фотографии, опубликованные недавно в книге Сэма Ни «Нетипичные девушки: стили и звуки трансатлантической инди-революции» («Untypical Girls: Styles and Sounds of the Transatlantic Indie Revolution»), показывают женщин из мира альтернативной музыки.
Популярные статьи
- Свершилось: Россия запрещает вывоз своего сырья и продукции в недружественные страны
- Иван Охлобыстин: Отчего возникла тенденция знаменитых людей непочтительно отзываться о россиянах? Скажу так: мы сами эту тенденцию создали, возведя в ранг знаменитостей шлюх и сумасшедших!
- Как украинцев лечить будем. Есть план
Свежие комментарии