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«Нетипичные девушки»: представительницы панк-движения с 70-х и до 90-х годов

«Нетипичные девушки»: представительницы панк-движения с 70-х и до 90-х годов

Эти редкие фотографии, опубликованные недавно в книге Сэма Ни «Нетипичные девушки: стили и звуки трансатлантической инди-революции» («Untypical Girls: Styles and Sounds of the Transatlantic Indie Revolution»), показывают женщин из мира альтернативной музыки.

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