МегаФон стирает «белые пятна» в Новосибирской области

Инженеры оператора провели структурные изменения на сети и расширили зоны покрытия LTE. Теперь скорости мобильного 4G-интернета достаточно и для решения рабочих вопросов, например, дистанционной работы или учёбы, использования государственных порталов и систем, и для развлечений — просмотра фильмов и сериалов, онлайн‑игр и шопинга.