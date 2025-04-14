«Запад дал заднюю»: В России ожидают завершение конфликта на Украине в 2025 году

Алексей Горшков

Что-то незаметно, чтобы Европа "сдала назад"... США - да, но в Европе "главнюки" за это И ОТ НИХ отворачиваются! Будут ли европейские лидеры перед американцами "вилять хвостиками" - ХОРОШО БЫ, но нынешний "набор" тамошних ДЕБИЛОВ настолько НЕАДЕКВАТЕН, что не способен ДАЖЕ НА ЭТО !!!