Трамп объяснил, зачем пытается прекратить «войну Байдена» на Украине, Симоньян прогнозирует окончание конфликта на Украине в 2025 году, при этом Москва указывает на «злостное» нарушение моратория на удары со стороны Киева.
«Запад дал заднюю»: В России ожидают завершение конфликта на Украине в 2025 году
Комментарии
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smolnuy
ТОЛЬКО ПОСЛЕ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ!
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10 час.
Алексей Горшков
Что-то незаметно, чтобы Европа "сдала назад"... США - да, но в Европе "главнюки" за это И ОТ НИХ отворачиваются! Будут ли европейские лидеры перед американцами "вилять хвостиками" - ХОРОШО БЫ, но нынешний "набор" тамошних ДЕБИЛОВ настолько НЕАДЕКВАТЕН, что не способен ДАЖЕ НА ЭТО !!!
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7 час.
Алексей Горшков
А сегодня Сирия ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт "ЗАМОРОЖЕН" ! Многие "доброхоты" хотят и украинский конфликт "заморозить", и нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - а Сирия ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается!
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7 час.
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