Политика как он...
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Политика как она есть

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«Запад дал заднюю»: В России ожидают завершение конфликта на Украине в 2025 году

«Запад дал заднюю»: В России ожидают завершение конфликта на Украине в 2025 году

Трамп объяснил, зачем пытается прекратить «войну Байдена» на Украине, Симоньян прогнозирует окончание конфликта на Украине в 2025 году, при этом Москва указывает на «злостное» нарушение моратория на удары со стороны Киева.

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Комментарии
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smolnuy
ТОЛЬКО ПОСЛЕ БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ!
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10 час.
Алексей Горшков
Что-то незаметно, чтобы Европа &quot;сдала назад&quot;... США - да, но в Европе &quot;главнюки&quot; за это И ОТ НИХ отворачиваются! Будут ли европейские лидеры перед американцами &quot;вилять хвостиками&quot; - ХОРОШО БЫ, но нынешний &quot;набор&quot; тамошних ДЕБИЛОВ настолько НЕАДЕКВАТЕН, что не способен ДАЖЕ НА ЭТО !!!
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7 час.
Алексей Горшков
А сегодня Сирия ПРЕКРАСНО ПОКАЗАЛА, что бывает, когда противник не добит, и конфликт &quot;ЗАМОРОЖЕН&quot; ! Многие &quot;доброхоты&quot; хотят и украинский конфликт &quot;заморозить&quot;, и нас с НЕДОБИТКАМИ за стол переговоров усадить - а Сирия ПОКАЗАЛА ВСЕМУ МИРУ, чем подобное завершается!
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7 час.
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