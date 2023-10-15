Парламенты G20 призвали возобновить зерновую сделку, выполнив все условия России

Спикеры парламентов стран Группы двадцати (G20) призвали к возобновлению черноморской зерновой сделки путем выполнения всех ее условий, включая беспрепятственный экспорт продовольствия и удобрений из России.
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