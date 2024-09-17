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Подростки Ледникового периода не отличались от современных детей

Подростки Ледникового периода не отличались от современных детей

Ученые из Victoria University обнаружили, что подростки, жившие в эпоху Ледникового периода (25 тысяч лет назад), проходили стадии полового созревания, аналогичные тем, что наблюдаются у современных подростков.

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