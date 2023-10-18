Путин: Все страны согласны со строительством газопровода через Монголию в Китай

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.
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