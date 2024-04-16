Молдова получит новую финансовую поддержку от Норвегии

Министр энергетики Виктор Парликов провел переговоры с госсекретарем норвежского Министерства энергетики Элизабет Сэтер на полях неформальной встречи министров энергетики ЕС, которая проходит в эти дни в Брюсселе.
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