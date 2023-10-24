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«Электропартизаны» отправились в тур со «Стеклом и сталью»

«Электропартизаны» отправились в тур со «Стеклом и сталью»

Группа «Электропартизаны» выступит на сцене московского клуба «Город» 23 ноября 2023 года. Это выступление станет частью большого осеннего тура коллектива в поддержку их нового альбома «Стекло и сталь», сообщили агентству InterMedia в пресс-службе группы.

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