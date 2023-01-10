Африканская чума свиней: вакцины не существует

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Африканская чума свиней стала настоящей угрозой свиноводству планеты. АЧС — особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой смертностью до 100% в очагах инфекции.