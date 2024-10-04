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Путин одобрил идею учительницы из Кузбасса по школьным библиотекам

Путин одобрил идею учительницы из Кузбасса по школьным библиотекам

Президент России Владимир Путин поддержал идею учительницы из Кемеровской области об обновлении библиотек в школах.

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