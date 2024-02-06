NASA провело испытания скафандра нового поколения

Испытания новых скафандров в условиях микрогравитации / © Collins Aerospace Недавно специалисты NASA и бывшие астронавты провели испытания новых скафандров в условиях искусственной микрогравитации на специальном самолете.
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