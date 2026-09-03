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Регионы России

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Россияне до 35 лет чаще инициируют споры на работе, старшие предпочитают избегать конфликтов

Россияне до 35 лет чаще инициируют споры на работе, старшие предпочитают избегать конфликтов

По итогам опроса, проведённого сервисом SuperJob в августе 2026 года, выяснилось, что россияне до 35 лет чаще становятся инициаторами споров с коллегами и руководством.

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