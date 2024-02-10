Методическое объединение для воспитателей специальных групп.

Методическое объединение для воспитателей дошкольного образования специальных групп по теме ´Организация коррекционно-педагогической работы с детьми дошкольного возраста с нарушениями зрения в государственном учреждении образования ´Детский сад № 5 г.
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