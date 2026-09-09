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ИА Регнум

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Девушка сорвалась со склона горы Догээ в Тыве, ее эвакуировали

Девушка сорвалась со склона горы Догээ в Тыве, ее эвакуировали

В Тыве спасатели эвакуировали 23-летнюю девушку, сорвавшуюся со склона горы Догээ. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

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