Ничушкин повторил рекордное достижение легендарного Лафонтейна

Валерий Ничушкин со старта плей-офф отметился в седьмом матче кряду, это повторение рекорда НХЛ. Ранним утром 10 мая в Далласе (штат Техас, США) завершился второй полуфинальный матч серии плей-офф Кубка Стэнли в Западной конференции, в котором «Даллас Старз» победил «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:3.