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ВС РФ вышли к посёлкам Лозовая и Приколотное в Харьковской области

ВС РФ вышли к посёлкам Лозовая и Приколотное в Харьковской области На северо-востоке Харьковской области российские войска продолжают наступать в.

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