Путина ждут в Казахстане: МИД отреагировал на решение МУС об аресте президента России

В Астане напомнили, что действие Международного уголовного суда на республику не распространяется.Препятствий для визита президента России Владимира Путина в Казахстана, который в начале года анонсировал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, нет.
В Астане напомнили, что действие Международного уголовного суда на республику не распространяется.Препятствий для визита президента России Владимира Путина в Казахстана, который в начале года анонсировал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев, нет.
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