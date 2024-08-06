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Путин заявил, что участников форума "ОстроVа" объединяет любовь к Родине

Путин заявил, что участников форума "ОстроVа" объединяет любовь к Родине

ОстроVа — Молодёжный форум на Сахалине Участников, гостей и организаторов Всероссийского молодежного образовательного форума "ОстроVа", который начался в Южно-Сахалинске, объединяет искренняя любовь к родине.

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