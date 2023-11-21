HP, Dell и Lenovo среди 27 компаний получили разрешение на производство оборудования в Индии

Американские технологические гиганты Dell, HP и китайская Lenovo входят в число 27 компаний, получивших разрешения на производство ИТ-оборудования в Индии в рамках схемы стимулирования производства, поскольку страна стремится стимулировать внутреннее производство и привлечь крупные инвестиции в цепочку создания стоимости.