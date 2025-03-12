Чтобы приготовить по-настоящему вкусные и качественные домашние десерты, следует покупать только качественные продукты и не экономить на них.
Как выбрать сгущенку в магазине
Комментарии
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Константин Самарин
Обязательно надо обращать внимание на само название, написанное на банке с продуком. Настоящее сгущенное молоко, изготовленное по ГОСТу, так и называется "Молоко цельное сгущенное с сахаром". Все другие названия-от лукавого, все эти "Сгущенки", "Сгущенное молоко по ГОСТу", и т.п., сразу указывают, что этот продукт изготовлен по Т.О., и что туда намешал производитель, одному ему известно.
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