Как выбрать сгущенку в магазине

Константин Самарин

Обязательно надо обращать внимание на само название, написанное на банке с продуком. Настоящее сгущенное молоко, изготовленное по ГОСТу, так и называется "Молоко цельное сгущенное с сахаром". Все другие названия-от лукавого, все эти "Сгущенки", "Сгущенное молоко по ГОСТу", и т.п., сразу указывают, что этот продукт изготовлен по Т.О., и что туда намешал производитель, одному ему известно.