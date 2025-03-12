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Кухня и дом

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Как выбрать сгущенку в магазине

Как выбрать сгущенку в магазине

﻿﻿Чтобы приготовить по-настоящему вкусные и качественные домашние десерты, следует покупать только качественные продукты и не экономить на них.

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Комментарии
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Константин Самарин
Обязательно надо обращать внимание на само название, написанное на банке с продуком. Настоящее сгущенное молоко, изготовленное по ГОСТу, так и называется &quot;Молоко цельное сгущенное с сахаром&quot;. Все другие названия-от лукавого, все эти &quot;Сгущенки&quot;, &quot;Сгущенное молоко по ГОСТу&quot;, и т.п., сразу указывают, что этот продукт изготовлен по Т.О., и что туда намешал производитель, одному ему известно.
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