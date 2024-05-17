Дайджест дня: мотоцикл Great Wall, будущий Teramont и другие события индустрии

Дайджест дня: мотоцикл Great Wall, будущий Teramont и другие события индустрииКомпания Great Wall Motor представила свой первый мотоцикл под названием Souo S2000, который должен составить конкуренцию известному туреру Honda Gold Wing.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии