Висящих на деревьях военнослужащих НАТО нашли в Бельгии

www.globallookpress.com/Capt. Nadine Wiley De Moura/Keystone Press Agency Международные учения Falcon Leap закончились для пятерых парашютистов НАТО тем, что их снимали с деревьев спасатели.
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