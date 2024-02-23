В Северном хоре прошли концерты, посвященные Дню защитника Отечества

С концертными программами выступили Малый Северный хор и ансамбль «Северные жемчуга».Малый Северный хор представил обновленную программу, которая включала как уже полюбившиеся публике номера, так и новые.
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