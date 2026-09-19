Инвестор в соцсети обманул медсестру на 5,95 млн рублей

Медсестра из Норильска потеряла 5,95 млн рублей после знакомства с "инвестором" в соцсетях в июле этого года.
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