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Царьград

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Инвестор в соцсети обманул медсестру на 5,95 млн рублей

Инвестор в соцсети обманул медсестру на 5,95 млн рублей

Медсестра из Норильска потеряла 5,95 млн рублей после знакомства с "инвестором" в соцсетях в июле этого года.

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