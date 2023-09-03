«Спартак» Кержакова проиграл 3 матча подряд. Команда идет 13-й в чемпионате Сербии

В 6-м туре чемпионата Сербии «Спартак» из Суботицы на выезде уступил клубу «Младость Лучани» (1:2). Команда под руководством Кержакова потерпела третье подряд поражение в лиге – до этого «Спартак» проиграл «Црвене Звезде» (0:3) и «Напредаку» (1:3).
В 6-м туре чемпионата Сербии «Спартак» из Суботицы на выезде уступил клубу «Младость Лучани» (1:2). Команда под руководством Кержакова потерпела третье подряд поражение в лиге – до этого «Спартак» проиграл «Црвене Звезде» (0:3) и «Напредаку» (1:3).
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