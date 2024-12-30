Гарантий безопасности для Украины не будет вообще – Арестович

Украина не получит членство в НАТО и другие гарантии безопасности от Запада. Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».