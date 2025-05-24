Илон Маск завершает политическую карьеру. Предприниматель решил уйти из политики по соображениям безопасности, а также из-за трудностей в достижении результатов и негативной реакции на его деятельность, сообщает The Washington Post.
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