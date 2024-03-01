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Комбинированная атака на Крымский мост! ВСУ применили новый трюк: ракеты-приманки и Storm Shadow

Комбинированная атака на Крымский мост! ВСУ применили новый трюк: ракеты-приманки и Storm Shadow

По традиции, за несколько часов до первой атаки над Чёрным морем в воздух поднимался американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, а перед второй — самолёт дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon.

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