Комбинированная атака на Крымский мост! ВСУ применили новый трюк: ракеты-приманки и Storm Shadow

По традиции, за несколько часов до первой атаки над Чёрным морем в воздух поднимался американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, а перед второй — самолёт дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon.
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