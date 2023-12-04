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Братья Бо, Лагрейд, Тандревольд и Калкенберг вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Хохфильцене

Соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене с 8 по 10 декабря. Сборная Норвегии Мужчины Йоханнес Бо Тарьей Бо Ветле Шостад Кристиансен Йоханнес Дале-Шевдаль Стурла Хольм Лагрейд Эндре Стремсхайм Вебьорн Сорум Женщины Юни Арнеклейв Марте Крoкстад Юхансен Каролине Кноттен Марит Скуган Ингрид Ланмарк Тандревольд Эмили Калкенберг Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

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