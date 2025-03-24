В Испании нашли мертвым подростка с Украины

В Испании полиция обнаружила тело 13-летнего мальчика с Украины. Об этом сообщает газета ABC. «Национальная полиция подтвердила факт обнаружения безжизненного тела 13-летнего украинского подростка, об исчезновении которого его семья сообщила в полицейский участок города Бадахос в воскресенье», — указано в сообщении.