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Коньков считает «Авангард» претендентом на Кубок Гагарина: «Они 2 года показывают хорошую игру, набрали опыт. В прошлом сезоне были близки к финалу, но произошло хоккейное чудо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о перспективах « Авангарда » в новом сезоне.

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