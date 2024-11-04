Новогодние елки подорожают в этом году на 10—20 процентов

За новогоднюю елку россиянам в этом году придется заплатить больше, чем в прошлом. По словам участников рынка, опрошенных «Парламентской газетой», если зимой 2023 сосны и ели торговались в среднем за 1000 рублей за метр, то зимой 2024 они обойдутся покупателям уже в 1200—1500 рублей.
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