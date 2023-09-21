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Ляхи, лохи и пиндосы

Ляхи, лохи и пиндосы

После предыдущей моей публикации произошли дополнительные события, её подтверждающие и усиливающие. Колесо Генотьбы послушало бессвязные визги чубатых рабов «вывсёврёти» и сказало «Ладно, будет вам больше доказательств».

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Комментарии
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Мила Бонд
Название статьи и в статье - классные
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11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
А как же америкосы, неужели не заставят пшеков плясать под их дудку и спасать утоплеников?Да, возможно почуяли пшеки что-то неладное и хотят слинять с тонущего кораблика. Не зря пан Дуда обозвал Зелю тонущим.
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6 час.

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