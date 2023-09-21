Ляхи, лохи и пиндосы

ЛК

Любовь Кузьмина

А как же америкосы, неужели не заставят пшеков плясать под их дудку и спасать утоплеников?Да, возможно почуяли пшеки что-то неладное и хотят слинять с тонущего кораблика. Не зря пан Дуда обозвал Зелю тонущим.