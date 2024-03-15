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Закон, порядок, государство

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Военные коммунальщики проводят обследование объектов ЮВО мобильным диагностическим комплексом «Стрела-П»

Военные коммунальщики проводят обследование объектов ЮВО мобильным диагностическим комплексом «Стрела-П»

В этом году запланировано обследовать еще более 80 объектов. По итогам этих работ подготавливаются тактико-технические задания для включения в планы текущего и капительного ремонтов.

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