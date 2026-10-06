Максим Ликсутов рассказал о переговорах московских компаний в Белграде

С пятого по седьмое октября «Моспром» организует в Белграде переговоры столичных компаний: презентация продукции и визиты к потенциальным заказчикам из госсектора и бизнеса .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Блогеру Лерчек ну...
- Джигурда попал в ...
- Экс-совладелец ма...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым